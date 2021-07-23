В Салехарде обустраивают дорогу к детскому саду «Северное сияние»

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде продолжаются работы по благоустройству. За лето в городе планируют отремонтировать более 17 километров дорог и тротуаров.

Один из участков, которые необходимо привести в порядок, - проезд к новому детскому саду «Северное сияние» длинною в 400 метров.

- Сейчас подрядная организация завершает строительство ливневой канализации, к которой также подключена территория детского сада. Готово основание для укладки асфальта, обустроены бордюры, - рассказал глава города Алексей Титовский.

Также он отметил, что впоследствии проезд удлинят до мкр. Обдорский, когда будут вводиться в эксплуатацию первые дома.

Работы по строительству подъездной дороги к детскому саду планируется завершить 1 августа.