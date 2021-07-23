Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Недвижимость23 июля 2021 13:00

В Салехарде обустраивают дорогу к детскому саду «Северное сияние»

Работы завершатся к началу августа
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде продолжаются работы по благоустройству. За лето в городе планируют отремонтировать более 17 километров дорог и тротуаров.

Один из участков, которые необходимо привести в порядок, - проезд к новому детскому саду «Северное сияние» длинною в 400 метров.

- Сейчас подрядная организация завершает строительство ливневой канализации, к которой также подключена территория детского сада. Готово основание для укладки асфальта, обустроены бордюры, - рассказал глава города Алексей Титовский.

Также он отметил, что впоследствии проезд удлинят до мкр. Обдорский, когда будут вводиться в эксплуатацию первые дома.

Работы по строительству подъездной дороги к детскому саду планируется завершить 1 августа.