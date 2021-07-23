Число заболевших коронавирусом на Ямале на 23 июля 2021 года увеличилось на 125 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 125 человек. С начала периода количество заболевших достигло 42 587.

Из общего числа болеющих 878 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 94 из них - в тяжелом состоянии, 33 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 458 человек.

Также за сутки выявлено 16 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 600. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 109 заражений COVID-19, за весь период - 35 987.

Выздоровели за последние сутки 119 человек, с начала пандемии - 40 551.

За последние сутки в России выявлено 23 811 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 495 (10,5%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 6 078 522 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 22 547 человек, с начала пандемии - 5 450 004. Также за сутки зафиксировано 795 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 152 296 человек.