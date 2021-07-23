В Тарко-Сале пройдет юбилейный фестиваль парковой скульптуры «Легенды Севера»

Фото: правительство ЯНАО. Оценивать претендентов будет специальное жюри.

В Тарко-Сале состоится юбилейный X Международный фестиваль-конкурс парковой скульптуры «Легенды Севера». В этом году его тема посвящена семье и детству.

На мероприятие, которое пройдет с 7 по 14 сентября, съедутся 16 мастеров из Ненецкого округа, Ивановской, Московской и Свердловской областей, Якутии, Удмуртской Республики, Камчатского края, а также самого Ямала.

Свои произведения - деревянную парковую скульптуру - художники будут ваять на открытой площадке культурно-спортивного комплекса «Геолог» с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

Согласно условиям конкурса, работы мастеров должны отображать наиболее яркие и интересные объекты фольклора, традиционные верования, обычаи и обряды народов Севера, а также традиционные занятия, сохранившиеся в настоящее время.

Оценивать работы участников будет специальное жюри.

- Международный фестиваль-конкурс парковой скульптуры «Легенды Севера» демонстрирует лучшие достижения парковой скульптуры на Ямале и проводится с 2004 года. В 2006 году фестиваль получил международный статус при участии мастеров из Ирландии и Швейцарии, - рассказал член жюри, а также скульптор и график Леонтий Усов.