В Новом Уренгое машина провалилась в открытый люк

Фото: Нур 24

В Новом Уренгое произошло ЧП с участием машины. Накануне, 22 июля, колесо транспортного средства провалилось в открытый люк во дворе дома №5 по ул. Надымская, сообщает «Нур-24».

По словам местной жительницы Анастасии, канализационный коллектор уже долгое время находился в аварийном состоянии, но управляющая компания ничего не делала.

- Люк уже уходит под землю. УК «Стройдомсервис» ничего не предпринимает, до этого засыпали песком, и на этом все, - добавила горожанка.

В управляющей компании отказались комментировать данную ситуацию. Однако позже выяснилось, что колодец числится в собственности Уренгойгорводоканала. Уже сегодня вокруг опасного места установили ограждение, а поверх положили доски.

В водоканале пояснили, что ранее обращений об открытом колодце им не поступало. На данный момент люк обещают отремонтировать уже до конца дня.