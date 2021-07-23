Новоуренгоец, хранивший дома марихуану, предстанет перед судом Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое будут судить мужчину 1984 года рождения, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков. Ранее у горожанина уже были проблемы с законом.

Все началось с того, что 24 мая в дежурную часть поступил звонок от местного жителя. Он сообщил, что его соседу нарушают тишину в ночное время.

- По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы. В ходе опроса один из полицейских обратил внимание на полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения, который лежал на столешнице кухонного гарнитура. Владелец квартиры сразу же признался, что это марихуана, которую он приобрел для личного потребления, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Запрещенное вещество было изъято и направлено на экспертизу, которая подтвердила слова новоуренгойца. Внутри действительно находился наркотиком растительного происхождения массой 19,49 грамм.

Далее в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в значительном размере без цели сбыта». Сейчас злоумышленник дожидается судебного заседания. Ему грозит до трех лет тюрьмы.