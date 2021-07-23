В Салехарде осудят преступную банду, которая полгода грабила людей по всей стране Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде будут судить преступную банду, которая полгода обманывала людей по всей стране. Одной из жертв злоумышленников стала местная жительница, лишившаяся более 47 тысяч рублей.

- Было установлено, что потерпевшая увидела в социальной сети аккаунт, владелец которого якобы помогал заработать, делая ставки на спорт. Завязав переписку, женщина согласилась выполнить все указания злоумышленника, переведя ему более 47 тысяч рублей. Когда преступник получил деньги, то сразу же удалил аккаунт, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В результате оперативно-розыскных мероприятий была задержана организованная группа, состоящая из жителей Московской области. В ходе расследования удалось доказать их причастность к еще 106 подобным преступлениям, выручка от которых составила более 1,5 млн. рублей.

Сейчас уголовное дело в отношении подозреваемых направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.