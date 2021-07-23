В больнице Нового Уренгоя появилась палата для пациентов с онкогематологией

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новоуренгойской ЦГБ появилась специализированная палата для лечения пациентов с онкогематологическими заболеваниями. Ее открытие стало возможным благодаря приезду в город врача-гематолога.

Напоминаем, что специалист Юлиана Яруллина приехала в газовую столицу из Уфы, где работала в профильном отделении Городской клинической больницы №13. Сейчас она оказывает помощь амбулаторным и стационарным больным.

Сама гематологическая палата расположена в терапевтическим отделении и рассчитана на двух человек. Сейчас в ней лежат пациенты, проходящие курс полихимиотерапии. Раньше таких больных направляли в федеральные центры, а теперь новоуренгойцы могут получать лечение дома, а это немаловажно для достижения ремиссии.