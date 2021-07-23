В Новом Уренгое разоблачили двоеженца Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое разоблачили двоеженца. Все началось с проверки городской прокуратуры соблюдения требований семейного законодательства.

- Установлено, что гражданка России вышла замуж за гражданина Республики Азербайджан. Однако на момент заключения союза у иностранца имелся зарегистрированный брак на территории Азербайджана, который в установленном порядке не расторгнут, - сообщили в ведомстве.

В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление, в котором требовал признать заключенный брак между гражданами недействительным.

В итоге суд полностью удовлетворил требования гособвинителя, аннулировав запись акта гражданского состояния. Вынесенный приговор еще не вступил в законную силу.