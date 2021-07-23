К инфекционному отделению таркосалинской больницы пристроили новое крыло

Фото: правительство ЯНАО

В Тарко-Сале продолжается реконструкция инфекционного отделения районной больницы. К действующему зданию уже пристроено новое крыло площадью более 400 квадратных метров Сейчас рабочие завершают кладку кровли, прокладывают инженерные сети и отделывают помещение. С существующим зданием новая постройка будет соединена теплым переходом.

В новом крыле разместятся приемно-смотровой бокс с санпропускником, палатная секция (два мельцеровских бокса по две койки и процедурный кабинет), буфет, хозяйственные площади с мини-прачечной и сушильной, помещение для персонала, электрощитовая и бойлерная.

Палаты оборудуются отдельными входами. Для доступа маломобильных граждан предусмотрен пандус перед входом в приемно-смотровой блок и в палаты-боксы.

Также здание будет оборудовано автономным дизель-генератором непрерывного электроснабжения.

- На данный момент в инфекционном отделении находятся 12 человек. Загрузка практически всегда полная, а реконструкция позволит расширить пропускную способность отделения и даст дополнительные возможности для своевременного и качественного оказания медицинской помощи, – отметила врач-инфекционист Тарко-Салинской больницы Анна Гузева.

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