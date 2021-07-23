В Шурышкарском районе появится молодежно-спортивный центр

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

В селе Мужи Шурышкарского района появится молодежно-спортивный центр. Он расположится на улице Истомина и будет включать молодежный центр и тренажерный зал. А просторные площади позволят создать современное и комфортное пространство для людей самого разного возраста.

Фишка второго этажа - панорамные окна эркера, напротив которых расположится кафе. Кстати, деревья перед зданием решили не вырубать. Напротив, они добавят уюта дружеским и семейным встречам.

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

- Площадь здания большая, есть где развернуться. Земляки, свое видение я рассказал, а теперь хочу выслушать ваши предложения. Что бы вы хотели видеть в новом центре? Делитесь своим мнением в комментариях, - призвал жителей глава района Олег Попов.