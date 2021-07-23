В Салехарде завершается ремонт тротуаров на трех улицах

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде продолжаются работы по благоустройству. Сейчас в городе ремонтируют тротуары - всего 11 километров.

На данный момент заканчивается обустройство пешеходных дорог и съездов на улицах Зои Космодемьянской, Ямальской и Броднева, а на Республики и Губкина работа в самом разгаре. Также будут обустроены тротуары на улицах Почтовой, Маяковского и Чубынина.

Всего на объектах трудятся порядка 50 человек. Они устанавливают новые бордюры, обновляют асфальтовое покрытие и оборудуют съезды.

- Понимаю, какие неудобства это доставляет пешеходам, но реконструкция требовалась давно, а после завершения работ гулять по улицам нашего города будет значительно приятнее, - сообщил глава Салехарда Алексей Титовский.

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