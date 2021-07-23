Житель Нового Уренгоя обвиняется в изготовлении детской порнографии Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины. Он обвиняется в изготовлении и распространении порнографии с изображением детей, не достигших 14-летнего возраста.

- Было установлено, что подозреваемый систематически отправлял через Интернет разным лицам лицам порнографические изображениями несовершеннолетних, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В ходе обыска у него изъяли технические средства, содержащие непристойные фото детей.

На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.