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Происшествия23 июля 2021 6:11

Житель Нового Уренгоя обвиняется в изготовлении детской порнографии

Его жертвам не было и 14 лет
Марина Прохорова
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Житель Нового Уренгоя обвиняется в изготовлении детской порнографии

Житель Нового Уренгоя обвиняется в изготовлении детской порнографии

Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины. Он обвиняется в изготовлении и распространении порнографии с изображением детей, не достигших 14-летнего возраста.

- Было установлено, что подозреваемый систематически отправлял через Интернет разным лицам лицам порнографические изображениями несовершеннолетних, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В ходе обыска у него изъяли технические средства, содержащие непристойные фото детей.

На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.