Погода на Ямале на 23 июля: гроза и сильный ветер

Погода на Ямале на 23 июля

В пятницу, 23 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и дождь. Днем +11, ночью +9. Ветер 8-12 м/с.

Ноябрьск: малооблачно и небольшой дождь. Днем +28, ночью +20. Ветер 5-10 м/с.

Надым: пасмурно и дождь с грозой. Днем +17, ночью +12. Ветер 7-14 м/с.

Новый Уренгой: облачно, вечером - дождь с грозой. Днем +20, ночью +14. Ветер 9-14 м/с.

Губкинский: переменная облачность, вечером - дождь с грозой. Днем +27, ночью +21. Ветер 7-14 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность и небольшой дождь с грозой. Днем +24, ночью +17. Ветер 6-10 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +11, ночью +9. Ветер 8-12 м/с.

Муравленко: облачно и дождь с грозой. Днем +26, ночью +16. Ветер 8-17 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.