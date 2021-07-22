Коммунальщики Ямальского района активно готовятся к зиме Фото: паблик "Мой Ямальский район"

Коммунальщики Ямальского района активно готовятся к зиме. Сейчас в котельных идёт косметический ремонт и подготовка котлоагрегатов, работающих на жидком топливе.

Так, на котельной № 4 в районном центре планируется установить дымовые трубы, а в новопортовской котельной ожидается поставка нового водогрейного котла. Ещё в Новом Порту готовится строительство газопоршневой электростанции мощностью и новой котельной, что поможет селу получить качественную теплоэнергию. В Панаевске, Салемале, Мысе Каменном и Яр-Сале за это лето предприятие «Ямалкоммунэнерго» планирует заменить более 3,5 километров сетей теплоснабжения и порядка 1,7 километров сетей водоснабжения. В Яр-Сале уже завершили ремонт воздушных линий на фидере «Забойка», что повысило бесперебойность подачи электроэнергии потребителям. В Сюнай-Сале и Салемале на электростанциях проходит установка новых дизель-генераторных установок. Всего планируют завезти около 20 тысяч тонн жидкого топлива, 200 тонн каменного угля и 500 кубометров дров.