В Салехарде проходит конкурс «Цветущий город» Фото: Юлия Кучеренко

В ямальской столице проходит конкурс «Цветущий город». Первые цветоводы прислали свои живописные фотографии ландшафтного дизайна. В официальной группе администрации города в социальной сети ВКонтакте появятся новые снимки. Соревнование проходит как для жителей, так и для предпринимателей и учреждений города по нескольким номинациям, в каждой из которых по три призовых места.

Условия участия просты: украсить цветами двор, балкон, клумбу, окно; сделать фотографию или серию снимков; опубликовать фото в альбоме в официальном аккаунте администрации города в социальной сети ВКонтакте. При этом нужно указать месторасположение объекта и контактные данные автора. Описание к конкурсной работе приветствуется.

Конкурс проходит по номинациям: «Цветущий дом» – оцениваются работы по оформлению балконов, окон, фасадов домов, оригинальность цветочных композиций; «Любимый двор» – работы по оформлению дворовых территорий индивидуальных жилых домов. Главное условие – видимость оформления с улицы; «Маленький цветовод» – номинация для юных салехардцев – до 14 лет.

С 20 июля по 31 августа проходит отборочный этап, когда участник размещает фотографии по номинациям, согласно условиям конкурса, в соцсети. С 1 по 12 сентября – финальный этап, во время которого фотоработы участников размещаются на портале «Живем на Севере», в ВКонтакте по номинациям и проводится Интернет-голосование. Фото, набравшие наибольшее число голосов по итогам двух площадок, становятся победителями.

Итоги подведут с 13 сентября по 20 сентября, тогда и объявят победителей, которые заберут свои награды.

Для предприятий предусмотрены номинации: «Самый цветущий двор многоквартирного дома»; «Самая цветущая территория предприятия»; «Самая цветущая территория объекта торговли».

Заявки от них также принимают с 15 июля до 20 августа по адресу: ул. Свердлова, д. 49, каб. 307 в будние дни с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00. А с 23 августа по 07 сентября пройдет осмотр объектов конкурсной комиссией. С 7 сентября по 10 сентября – подсчёт баллов и определение победителей.