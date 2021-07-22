В Пурпе появится веревочный парк для детей и подростков

Фото: администрация Пуровского района

В поселке Пурпе Пуровского района появится веревочный парк для детей и подростков. Его строят в парке «Молодежный» в рамках программы «Комфортная городская среда».

На площадке разместят маятники, качели, сетки и подвесные мостики. Сама трасса будет двухуровневой: для маленьких пурпейцев с простыми препятствиями и для подростков с более сложными. Для безопасности детей установят страховочные сети, а саму площадку застелют специальным резиновым покрытием.

Завершить строительство веревочного парка планируют до конца июля. По окончанию работ у жителей появится еще одно место для активного отдыха.

Напоминаем, что благоустройство парка началось еще в 2019 году, происходит оно в несколько этапов. Сейчас в «Молодежном» уже есть дорожки, оборудована аллею сказок и установлены лавочки с подогревом и зарядным устройством для мобильных телефонов. В планах - беговые дорожки и спортивная зона.