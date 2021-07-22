Новогоуренгойцев приглашают на иммерсивную экскурсию «Город глазами первопроходцев»

Фото: администрация Нового Уренгоя

Арт-резиденция Нового Уренгоя приглашает всех желающих на иммерсивную экскурсию «Город глазами первопроходцев».

По словам организаторов, это квест, где турист становится непосредственным участником событий. Голосовая информация поступает через наушники, а на телефон приходят фотоматериалы.

Пешеходная экскурсия стартует от средней школы №1, а завершается около железнодорожного вокзала. За час участники останавливаются в нескольких точках города, где узнают интересные факты об истории освоения Ямальского Севера.

Кстати, транслируются не только общеизвестные факты - в составлении маршрута молодежи помог старожил и ветеран-первопроходец Нового Уренгоя Александр Рябов. В основу рассказа легла его личная история: как он приехал в Новый Уренгой, трудился здесь, а на его глазах строился и развивался город.

Записаться на иммерсивную экскурсию можно через социальные сети Арт-резиденции.