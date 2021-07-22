«Творят, что хотят»: в Новом Уренгое дети изрисовали мелками припаркованные машины

Фото: паблик "ГОРОРО | Новый Уренгой"

Жители Нового Уренгоя возмущены поведением детей. По словам ямальцев, в мкр. Юбилейный юные художники изрисовали мелками припаркованные автомобили. Пост об этом появился в паблике «ГОРОРО | Новый Уренгой» 21 июля, сообщает «МК-Ямал».

- Хочу сделать обращение для родителей, чьи дети безконтрольно творят, что хотят! Выходим из подъезда и видим картину, как вся машина изрисована мелками. Это уже вообще треш! Дети какие-то озверевшие, - написала разгневанная горожанка.

На снимках, которые приложила женщина, видно, что, развлекаясь, дети нанесли несколько «рисунков» на припаркованные машины. Не исключено, что на покрытии останутся царапины.

Фото: паблик "ГОРОРО | Новый Уренгой"

В комментариях к посту жители города возмутились поведением юных северян, предположив, что их родители тоже не умеют прилично вести себя в обществе. А некоторые новоуренгойцы рассказали, что их машины тоже испортили подобным образом.