В Новом Уренгое осудят педофила, который на протяжении двух лет домогался дочери друга

В Новом Уренгое осудят педофила, который два года домогался дочери своего друга Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое будут судить 39-летнего местного жителя, который на протяжении двух лет домогался маленькой девочки.

Все началось с того, что весной 2021 года к детскому психологу обратилась обеспокоенная женщина. По словам горожанки, ее тревожило изменившееся поведение дочери. Специалист, установив контакт с ребенком, выяснила, что на протяжении 2020 - 2021 годов к девочке приставал друг семьи.

- Установлено, что обвиняемый совершал в отношении ребенка иные действия сексуального характера. В ходе предварительного следствия выявлено три случая, когда мужчина домогался девочки, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

После вскрывшихся фактов новоуренгойца заключили под стражу. Сейчас он дожидается судебного заседания.

Напоминаем, что на днях в газовой столице завершился суд на 49-летним мужчиной, который с мая 2014 года по сентябрь 2019 года совершал преступления против половой неприкосновенности в отношении троих детей, проживавших по соседству. На тот момент пострадавшим было от 10 до 14 лет.