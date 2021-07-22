Надымская прокуратура обязала городскую думу снизить арендную плату за садоводческие участки

Надымская прокуратура обязала городскую думу снизить арендную плату садоводческих участков

В прокуратуру Надымского района обратилась местная жительница, пожаловавшая на необоснованное повышения арендной платы за использование садоводческих участков.

В связи с этим ведомство начало проверку, в ходе которой стало известно, что Собрание депутатов Надыма внесло изменение в акт № 284 от 24.12.2015, согласно которому, с 2020 года коэффициент размера арендной платы за использование земельных участков увеличен в пять раз.

- Установлено, что правовой акт принят с нарушениям требований федерального законодательства. В частности не были учтены принципы экономической обоснованности установления коэффициента арендной платы, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим городской прокуратурой на нормативный правовой акт был принесен протест, в удовлетворении которого дума отказала. Далее последовало обращение в суд с иском, который обязывал думу привести нормативный правовой акт в соответствие с требованиями закона.

После этого, не дожидаясь судебного разбирательства, нарушения были устранены, а размер коэффициента снижен с 5 до 1.