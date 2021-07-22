Житель Нового Уренгоя рискует угодить в тюрьму за неуплату алиментов Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который длительное время отказывается платить алименты. Кроме того, в 2020 году мужчина уже привлекался к административной ответственности за данное нарушение.

- Должных выводов обвиняемый так и не сделал. Он не устроился не работу, также не выплачивал алименты и не оказывал никакой другой помощи ребенку. В итоге общая сумма задолженности составила более 90 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Сейчас расследование уголовного дела находится на контроле ведомства. Если мужчину признают виновным, ему грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительные работами на такой же период. В худшем случае возможен арест до трех месяцев или лишение свободы до одного года.