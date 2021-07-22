В Ноябрьске станет больше бассейнов

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

Глава Ноябрьска Алексей Романов собирается увеличить количество бассейнов в городе. По его словам, этот вид спорта очень востребован у жителей в любое время года.

Сейчас горожане могут поплавать в спортивно-оздоровительном комплексе «Зенит», в Центре духовно-нравственного воспитания и бассейне «Аляска». Также бассейны есть в школе №3 и десяти детских садах, три из которых требуют капитального ремонта.

- Конечно, этого недостаточно. Надеюсь, что решим этот вопрос уже в текущем году. Проектно-изыскательские работы проведены, - сообщил глава Ноябрьска Алексей Романов.

Сейчас в городе начался ремонт бассейна в гимназии №1. Рабочим предстоит заменить системы водоочистки, водоподготовки, фильтрации и другое оборудование, а также привести в порядок само помещение. Деньги на ремонт выделены из окружного бюджета.

- После открытия заниматься в бассейне будут ученики 4-11 классов гимназии, но со временем он станет доступен для всех желающих, - добавил градоначальник.