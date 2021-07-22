Коронавирус на Ямале. Последние новости на 22 июля 2021 года: проверка масочного режима

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямале продолжается пандемия коронавируса, в связи с чем в регионе усиливается контроль за соблюдением масочного режима. Например, в Муравленко специальная комиссия ежедневно посещает более десяти объектов торговли, проверяя не только наличие масок у покупателей и продавцов, но и информационных плакатов, антисептиков и разметки социальной дистанции. Объекты, в которых обнаружились нарушения, заносят в список для повторной проверки.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 124 человека, из них 16 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 42 339 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 819 ямальцев, 87 находятся в тяжелом состоянии, 30 - на аппаратах ИВЛ, 2 - скончались.

В России выявлено 6 030 240 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 150 705 летальных исходов, выздоровели 5 404 797 человек.