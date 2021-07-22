Погода на Ямале на 22 июля: тепло, но сильный ветер

Погода на Ямале на 22 июля.

В четверг, 22 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде малооблачно, утром - небольшой дождь. Днем +17, ночью +10. Ветер 9-15 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность, утром - дождь. Днем +22, ночью +15. Ветер 5-10 м/с.

Надым: переменная облачность и дождь. Днем +21, ночью +11. Ветер 7-13 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность, утром - дождь. Днем +21, ночью +14. Ветер 9-15 м/с.

Губкинский: переменная облачность, утром - дождь. Днем +21, ночью +14. Ветер 5-11 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность и дождь. Днем +21, ночью +14. Ветер 5-10 м/с.

Лабытнанги: малооблачно. Днем +18, ночью +10. Ветер 10-16 м/с.

Муравленко: переменная облачность, утром - дождь. Днем +22, ночью +14. Ветер 6-11 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.