В Новом Уренгое появится тренажерный зал под открытым небом

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое продолжаются работы по благоустройству, которые включают строительство детской и спортивной площадок в районе домов №3А и 5А по улице Надымская.

К осени здесь появятся три зоны отдыха. Так, первая площадка предназначена для самых маленьких горожан, поэтому она будет оснащена яркими игровыми комплексами. Следующая площадка - тренажерный зал под открытым небом, где смогут заниматься любители силовых видов спорта. А на третьей площадке будут мини-футбольное и баскетбольное поля, а также велодорожка.

- Везде предусмотрены полиуретановое водопроницаемое покрытие, тротуары, освещение, скамейки, урны и видеонаблюдение, - сообщили в городской администрации.

На данный момент все материалы и оборудование закуплены, а рабочие продолжают трудиться.