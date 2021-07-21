Жительница Лабытнанги заказала авиабилеты на фальшивом сайте и лишилась денег Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Лабытнанги обратилась 45-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. По словам женщины, она хотела купить авиабилеты, но вместо этого лишилась денег.

- Было установлено, что потерпевшая решила заказать на одном из сайтов авиабилеты. После оформления покупки женщине пришло сообщение, что с ее банковской карты произошло списание, но при этом подтверждения покупки билета на сайте не было. Тогда заявительница позвонила в службу банка, где ей подтвердили, что с карты действительно были списаны деньги. После этого северянка попыталась связаться с представителями компании, но на ее звонки оператор сообщал, что номер набран неверно. В результате женщина лишилась более 7 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража»