В Салехарде появятся четыре детских площадки, выполненные по методу индивидуального проектирования

Фото: администрация Салехарда. На трех уже забетонировано основание.

Глава Салехарда Алексей Титовский совершили большой объезд по городу, в ходе которого проинспектировал строительство детских игровых площадок. В этом году работы ведутся на четырех участках.

Так, самая большая площадка появится на улицу Ленина. Подрядчик уже завершил подготовку основания и сейчас монтирует игровое оборудование: качели, горки, батуты и другие элементы. Комплекс рассчитан на детей разных возрастов, а его «фишкой» станет переход от одной игровой зоны к другой по мостикам. Кроме того, рядом появится большая парковка для автомобилей.

Фото: администрация Салехарда. Площадка по улице Ленина.

Еще одно место для детского отдыха появится по улице Совхозная. На данный момент завершается подготовка основания и выравнивание грунта. В августе здесь появится комплекс в виде башен, качели, карусели и сетки для лазания. Дополнит объект большая спортивная площадка для игры в баскетбол.

Фото: администрация Салехарда. Площадка по улице Совхозная.

В микрорайоне Павлова появится игровая территория с большой горкой в виде совы и со средневековым замком. Комплексы предусмотрены для детей от 2 до 14 лет.

Фото: администрация Салехарда. Площадка по улице Павлова.

И, пожалуй, один из самых долгожданных объектов - игровая площадка в районе Гидропорт возле школы №6. Все конструкции - горки, качели и другие - будут выполнены в форме динозавров, создав по-настоящему уникальную атмосферу. На данный момент рабочие заняты подготовкой основания, ожидается поставка оборудования.

Фото: администрация Салехарда. Площадка по улице Чкалова.

Добавим, что все площадки строят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» по методу индивидуального проектирования.