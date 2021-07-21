В Лонгъюгане началось строительство универсальной спортплощадки

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

В поселке Лонгъюган появится новая универсальная спорплощадка. Ее строительство ведется в рамках программы Формирования комфортной городской среды.

- Здесь жители смогут играть как в баскетбол, так и в волейбол. Кроме того, проектом предусмотрены скамейки, урны и уличное освещение. Территория площадки также будет благоустроена: планируется устройство парковочных мест и газона, - рассказал глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

Рабочими уже распланировали территорию, уплотнили грунт, выложили щебень и бортовые бетонные камни. Также проведены работы по укладке дорожных покрытий и кабеля.

- Уверен, строительство новой площадки будет завершено в срок, и она станет излюбленным местом жителей поселка, - подытожил Дмитрий Жаромских.