В Тазовском районе ремонтируют три километра дорог

Фото: администрация Тазовского района
В Тазовском районе продолжается ремонт дорог. За лето в муниципалитете обновят более трех километров асфальта и приведут в порядок пять участков.
На данный момент полностью завершены работы по улице Ленина: заменено около 300 железобетонных плит, обновлены бордюры, тротуарная плитка и ограждение.
Продолжается реконструкция дороги по улице Геофизиков. Здесь капитально отремонтируют более 800 метров дороги, произведут расширение полотна и установят новое ограждение.
На улице Пушкина сейчас меняют железобетонных плит, затем рабочие приступят к переустройству тротуаров и монтажу ограждения.
А в северной Гыде будут отремонтированы дороги по улице Снежная и Молокова - почти 300 метров асфальта.
Добавим, что для удобства тазовчан в районном центре обустраиваются остановочные карманы, пешеходные дорожки и автостоянки.