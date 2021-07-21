В Тазовском районе ремонтируют три километра дорог

Фото: администрация Тазовского района

В Тазовском районе продолжается ремонт дорог. За лето в муниципалитете обновят более трех километров асфальта и приведут в порядок пять участков.

На данный момент полностью завершены работы по улице Ленина: заменено около 300 железобетонных плит, обновлены бордюры, тротуарная плитка и ограждение.

Продолжается реконструкция дороги по улице Геофизиков. Здесь капитально отремонтируют более 800 метров дороги, произведут расширение полотна и установят новое ограждение.

На улице Пушкина сейчас меняют железобетонных плит, затем рабочие приступят к переустройству тротуаров и монтажу ограждения.

А в северной Гыде будут отремонтированы дороги по улице Снежная и Молокова - почти 300 метров асфальта.

Добавим, что для удобства тазовчан в районном центре обустраиваются остановочные карманы, пешеходные дорожки и автостоянки.