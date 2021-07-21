Мошенники развели жителя Лабытнанги, прислав ему старый телефон вместо купленного Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Лабытнанги обратился местный житель 1966 ода рождения, ставший жертвой мошенников. По словам мужчины, он поверил, что выиграл телефон, но вместо этого лишился денег.

Все началось с того, что 8 июля потерпевший заметил в Интернете рекламу розыгрыша мобильного телефона. Перейдя по ссылке, мужчина увидел, что стал обладателем приза, а для получения скидки необходимо заполнить предлагаемую таблицу. После того, как лабытнангец указал все данные, ему позвонил некий человек, чтобы уточнить адрес доставки, при этом он сообщил, что за мобильный телефон надо будет заплатить 12 тысяч рублей, включая почтовые расходы.

Далее, 15 июля, мужчина пришел в почтовое отделение, оплатив доставку и заказ. Получив посылку, он сразу же вскрыл коробку, где вместо заказанного смартфона лежал телефон другой модели с потертостями и царапинами. После мужчина попытался позвонить по номеру, указанному в объявлении, но ему никто не ответил.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».