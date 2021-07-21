Число заболевших коронавирусом на Ямале на 21 июля 2021 года увеличилось на 124 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 124 человека. С начала периода количество заболевших достигло 42 339.

Из общего числа болеющих 819 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 87 из них - в тяжелом состоянии, 30 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 454 человека.

Также за сутки выявлено 16 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 571. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 108 заражений COVID-19, за весь период - 35 768.

Выздоровели за последние сутки 115 человек, с начала пандемии - 40 315.

За последние сутки в России выявлено 23 704 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 466 (10,4%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 6 030 240 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 22 854 человека, с начала пандемии - 5 404 797. Также за сутки зафиксировано 783 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 150 705 человек.