В магазинах Муравленко проверяют соблюдение масочного режима Фото: Ольга Крыльцова

В Муравленко усилен контроль за соблюдением масочного режима. Ежедневно специальная комиссия посещает более десяти объектов торговли, в каждом проверяется наличие масок у покупателей и продавцов, информационных плакатов, антисептиков и разметки социальной дистанции.

Представители надзорных органов отмечают, что большинство жителей все же соблюдают рекомендации Роспотребнадзора, а магазины не обслуживают покупателей без масок.

Объекты, в которых обнаружились нарушения, заносят в список для повторной проверки. При этом штрафы - не самое суровое наказание. За неоднократные и грубые нарушения деятельность организации и вовсе могут приостановить.

- Только проявляя социальную ответственность, мы сможем победить коронавирус и вернуться к привычной жизни, - сообщили представители администрации.