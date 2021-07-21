Жителей Ямала приглашают поучаствовать в Полярном ультрамарафоне «TransUral»

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале уже в третий раз состоится Полярный ультрамарафон «TransUral». Первый этап гонки начнется 18 августа и завершится 21, дав старт главному мероприятию.

Основная часть ультрамарафона пройдет в два дня. Так, 21 августа состоится «вертикальный километр» - дистанция в 10 км. от ж/д станции Собь до вершины горы Поур-Кеу. Далее, 22 августа, - три забега длиной 10, 30 и 50 км.

Сама гонка проводится в формате линейного трейлового забега по горной местности: один общий старт и три раздельных финиша. Все дистанции промаркированы и проходят по горным тропам и дорогам различной проходимости.

Традиционно маршруты ультрамарафона пройдут через самые живописные места: полярные вершины Поур-Кеу и Рай-Из, долины реки Собь, подножье горы Динозавр, Нефритовое ущелье и ледник Романтиков. Также участники командного забега покорят долины рек Пайпудына и Макарусь, ледник Топографов, побывают рядом со стойбищами оленеводов и другими труднодоступными красотами Заполярья.

- TransUral - это трейл, который является новой дисциплиной легкой атлетики. Он предполагает бег по естественному рельефу. Чтобы это движение набирало популярность в России, нужен событийный туризм. Людям надо показывать новые места, развивать трассы. И одна из целей нашего марафона - создание в тех регионах, где он проводится, традиции бега для местных жителей. Ямал - первый регион, который так включился в организацию, - рассказал руководитель проекта «TransUral» Антон Жиганов.

К участию в забегах приглашаются все желающие, достигшие совершеннолетия. Подать заявку можно на сайте гонки не позднее 10 августа.

Для победителей марафона подготовлен призовой фонд в размере 270 тысяч рублей.