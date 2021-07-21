Драка в магазине Уренгоя закончилась сломанной челюстью одного из бойцов Фото: Ольга Крыльцова

В Пуровском районе расследуют уголовное дело с участием жителя п. Уренгой 1978 года рождения. Он обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Все началось с того, что 18 июля в дежурную часть поступило сообщение от врача-стоматолога. В нем говорилось о 38-летнем мужчине с открытым двухсторонним перелом нижней челюсти.

- Было установлено, что 17 июля потерпевший повздорил с односельчанином в одном из магазинов. В ходе конфликта злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов в область челюсти, тем самым причинив вред здоровью средней тяжести, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Оказавшись в отделении, обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.