В Салехарде матери и ребенку-инвалиду незаконно отказали в компенсации проезда к месту лечения Фото: Ольга Крыльцова

Жительнице Салехарда, воспитывающей ребенка-инвалида, пришлось через суд добиваться компенсации стоимости проезда к месту лечения и обратно. Для этого женщина обратилась в прокуратуру.

- Установлено, что мать ребенка-инвалида обратилась в ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» с заявлением о компенсации стоимости проезда к месту лечения в город Краснодар и обратно. Однако компенсация была произведена частично, в оплате проезда по обратному маршруту женщине отказали, - сообщили в ведомстве.

В связи с этим прокуратур обратился в суд с иском о взыскании денежных средств, затраченных на проезд ребенка-инвалида и его матери.

В итоге суд встал на сторону гособвинителя, обязав медучреждение выплатить женщине полагающуюся сумму. На данный момент северянка поучила более 24 тысяч рублей.