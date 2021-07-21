В Салехарде матери и ребенку-инвалиду незаконно отказали в компенсации проезда к месту лечения
Фото: Ольга Крыльцова
Жительнице Салехарда, воспитывающей ребенка-инвалида, пришлось через суд добиваться компенсации стоимости проезда к месту лечения и обратно. Для этого женщина обратилась в прокуратуру.
- Установлено, что мать ребенка-инвалида обратилась в ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» с заявлением о компенсации стоимости проезда к месту лечения в город Краснодар и обратно. Однако компенсация была произведена частично, в оплате проезда по обратному маршруту женщине отказали, - сообщили в ведомстве.
В связи с этим прокуратур обратился в суд с иском о взыскании денежных средств, затраченных на проезд ребенка-инвалида и его матери.
В итоге суд встал на сторону гособвинителя, обязав медучреждение выплатить женщине полагающуюся сумму. На данный момент северянка поучила более 24 тысяч рублей.