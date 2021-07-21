В Ноябрьск-парке появятся качели для собак

Фото: администрация Ноябрьска

Площадку для выгула собак, расположенную в Ноябрьск-парке, ожидают кардинальные изменения. Там установят множество элементом, которые придутся по душе всем четвероногим.

- Для многих домашние питомцы становятся настоящими членами семьи. В Ноябрьске немало жителей серьезно занимаются воспитанием своих собак. Развитие инфраструктуры для животных в нашем городе - насущный вопрос. Мне часто об этом пишут горожане, - рассказал глава Ноябрьска Алексей Романов.

Уже в этом году на площадке появятся барьеры, снаряды, бумы, жесткие тоннели и качели. Всего планируется установить порядка 15 элементов.