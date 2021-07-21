В Тарко-Сале утепляют деревянные дома, пострадавшие от морозов прошлой зимой Фото: Ольга Крыльцова

В Тарко-Сале продолжается подготовка к предстоящей зиме. Вчера, 20 июля, глава города Антон Колодин проверил ход работ по подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону. Также в рейде участвовали главный инженер управляющей компании «Жилкомфорт» и руководители профильных служб.

По словам Антона Колодина, в первую очередь отремонтируют деревянный жилфонд, пострадавший во время сильных морозов прошлой зимой.

За летний сезон специалистам надо успеть провести гидравлические испытания внутридомовых инженерных систем, утеплить трубы, установить в подъездах радиаторы отопления и пружины на входных группах.

Также необходимо навести порядок в бойлерных и поставить на входах стальные двери с врезными замками. Это необходимо для того, чтобы жильцы перестали складывать в технических помещениях личные вещи.