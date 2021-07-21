Новоуренгоец лишился денег и техники, приняв мошенника за мастера по ремонту Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Нового Уренгоя задержала мошенника, который выманил у местного жителя 45 тысяч рублей.

- Было установлено, что потерпевший нашел в Интернете объявление о ремонте игровых видеокарт. Связавшись по указанным контактам и убедившись в профессионализме мастера, мужчина отправил ему устройства через службу доставки. Впоследствии мастер потребовали перевести на банковскую карту 45 тысяч рублей за услугу по ремонту, что мужчина и сделал. После этого с ним перестали выходить на связь, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Преступником оказался ранее не судимый житель Великого Новгорода 2001 года рождения.

Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Также он обвиняется по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».