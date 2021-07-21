Погода на Ямале на 21 июля: снова дожди и грозы

Погода на Ямале на 21 июля

В среду, 21 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде ясно. Днем +20, ночью +15. Ветер 1-5 м/с.

Ноябрьск: малооблачно, утром - гроза. Днем +26, ночью +19. Ветер 6-12 м/с.

Надым: пасмурно и дождь с грозой. Днем +31, ночью +17. Ветер 3-9 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность, вечером - дождь, гроза. Днем +24, ночью +18. Ветер 8-14 м/с.

Губкинский: переменная облачность, вечером - дождь, гроза. Днем +25, ночью +19. Ветер 6-11 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, вечером - дождь, гроза. Днем +24, ночью +19. Ветер 5-10 м/с.

Лабытнанги: ясно. Днем +20, ночью +16. Ветер 2-5 м/с.

Муравленко: малооблачно. Днем +26, ночью +20. Ветер 6-11 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.