В Тарко-Сале завершается ремонт первых участков теплосети

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале продолжается ремонт теплосетей. Сейчас работы ведутся на шести участках из одиннадцати, при этом на трех работы уже близятся к завершению. Еще на двух участках ремонт начнется в ближаи шие дни.

Отметим, что по ул. Победы подать горячую воду в оставшиеся несколько домов планируют 23 июля.

- Просим отнестись жителей с пониманием к временным неудобствам. В процессе работ возникают ситуации, которые необходимо устранять дольше намеченного срока. Этот капитальный ремонт - залог безаварийной работы в осенне-зимний период, - отметил начальник департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Адриан Лешенко.

Всего в Тарко-Сале заменят 5,6 км. сетей. Еще на трех участках протяженностью 3,2 км. ремонт пройдет в рамках производственной программы АО «ЯКЭ».