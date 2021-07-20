В Салехарде разыскивают свидетелей аварии, в которой иномарка сбила ребенка на перекрестке

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В Салехарде разыскивают свидетелей аварии, произошедшей 19 июля на пересечении ул. Республики - ул. Мира.

- По предварительным данным, около 18:00 водитель иномарки проезжая перекресток, не пропустил 14-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате происшествия мальчик получил ушибы, - рассказали в Госавтоинспекции ЯНАО.

В ведомстве просят откликнуться очевидцев и свидетелей ДТП, позвоним по номеру телефона: 8 (34922) 76187.

Отметим, что за прошедшие сутки на ямальских дорогах произошло 5 аварий, а с начала года - 2 686, в которых 14 человек погибли и 153 получили травмы, в том числе 12 детей.