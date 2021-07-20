В Тарко-Сале задержали мужчину, прятавшего наркотики в рукаве куртки

Фото: УМВД России по ЯНАО

Пуровская полиция задержала жителя Тарко-Сале, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. При личном досмотре в рукаве куртки мужчины был обнаружен сверток с порошкообразным веществом белого цвета, обмотанный в изоленту.

- Согласно заключению эксперта, изъятое оказалось синтетическим наркотиком массой 0,90 граммов, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

На допросе задержанный признался, что приобрел наркотик исключительно для себя, не собираясь его распространять. Также он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Расследование уголовного дела продолжается.