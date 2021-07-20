Ямальцы, получающие соцвыплаты, смогут следить на начислениями в личном кабинете Фото: Ольга Крыльцова

До конца года у жителей Ямала, получающих выплаты в органах соцзащиты, появится личный кабинет с социальными льготами. В сервисе будут отражены все меры поддержки гражданина, а также его несовершеннолетних детей, период их назначения и сроки перечисления.

Также платформа позволит направлять ямальцам важные уведомления. Например, о необходимости продлить выплату, представив заявление и документы.

Напоминаем, что на прошлой неделе в регионе заработал еще один сервис, позволяющий получить консультацию по вопросам соцзащиты и обслуживания населения в течение нескольких минут. Он представляет всплывающее окно на сайте ведомства, куда можно написать вопрос.