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Общество20 июля 2021 13:29

Ямальцы, получающие соцвыплаты, смогут следить на начислениями в личном кабинете

Сервис заработает до конца года
Марина Прохорова
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Ямальцы, получающие соцвыплаты, смогут следить на начислениями в личном кабинете

Ямальцы, получающие соцвыплаты, смогут следить на начислениями в личном кабинете

Фото: Ольга Крыльцова

До конца года у жителей Ямала, получающих выплаты в органах соцзащиты, появится личный кабинет с социальными льготами. В сервисе будут отражены все меры поддержки гражданина, а также его несовершеннолетних детей, период их назначения и сроки перечисления.

Также платформа позволит направлять ямальцам важные уведомления. Например, о необходимости продлить выплату, представив заявление и документы.

Напоминаем, что на прошлой неделе в регионе заработал еще один сервис, позволяющий получить консультацию по вопросам соцзащиты и обслуживания населения в течение нескольких минут. Он представляет всплывающее окно на сайте ведомства, куда можно написать вопрос.