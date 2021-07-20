Электросети крупнейших городов Ямала готовят к зиме

Фото: «Россети Тюмень»

На Ямале идет активная подготовка электросетей к предстоящей зиме. Сейчас специалисты «Россети Тюмень» завершают ремонт объектов, питающих Салехард, Ноябрьск и Губкинский - городов, входящих в семерку крупнейших населенных пунктов региона.

Отметим, что после окончания работ более 180 тысяч человек, а также десятки объектов нефтегазодобычи автономии получат качественное электроснабжение. На эти цели энергокомпания направила более 60 миллионов рублей.

Одним из основных направлений подготовки электросетевого комплекса является капитальный ремонт силовых трансформаторов. На юге региона это подстанции Ноябрьска и Губкинского. На данный момент полностью завершены работы на трех питающих центрах Ноябрьска. Также вместе с силовыми трансформаторами было отремонтировано и вспомогательное оборудование: специалисты поменяли предохранительные клапаны и высоковольтные вводы.

Стоит отметить, что работы проходили без отключения электричества, для этого силовое оборудование ремонтировали поочередно.

В окружной столице энергетики привели в порядок основное оборудования подстанции 220 кВ «Салехард»: отремонтировали силовые автотрансформаторы и управляемый шунтирующий реактор.

Также до наступления холодов завершатся все работы на линии электропередачи 220 кВ «Надым – Салехард». В частности, работники компании установят более 160 гасителей вибрации, которые повысят устойчивость проводов к ветру. Кроме того, на юге автономного округа в ближайшее время начнется ремонт еще двух подстанций: «Фортуна» и «Городская».