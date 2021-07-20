Надымчанка приняла мошенницу за сотрудницу полиции и перевела 300 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Надыма обратилась 51-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. По словам горожанки, она лишилась 300 тысяч рублей.

- Было установлено, что потерпевшей позвонила неизвестная женщина, назвавшая себя сотрудником столичного МВД. Далее она сообщила, что от имени надымчанки выписана доверенность на получение денег другим лицом. Для уточнения информации незнакомка соединила заявительницу якобы с сотрудником банка. Он же, в свою очередь, порекомендовал оформить заявку на получение кредита для сохранения денег. Выполнив указание, женщина перевела все 300 тысяч рублей на счет, указанный злоумышленниками, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере).