Губернатор Ямала поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам

Фото: правительство ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обратился с поздравлением к жителям, отмечающим праздник Курбан-Байрам.

- Это праздник сближения людей, который приобщает к многовековым религиозным и духовным традициям ислама. Важно, что жизнь мусульманской общины содействует развитию межнационального и межконфессионального диалога на Севере, укреплению мира и согласия в обществе, - подчеркнул глава региона.

Также поздравления со священным праздником Дмитрий Артюхов направил верховному муфтию России Шейх-уль-Исламу Талгату Сафа Таджуддину и муфтию регионального духовного управления мусульман ЯНАО Хайдар-Хазрату Хафизову.

- Желаю всем верующим здоровья и благополучия в семьях! Нашему многонациональному Ямалу - мира, стабильности и уверенного движения вперед, - сказал губернатор.