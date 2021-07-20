Рецидивист из Ноябрьска, севший за руль под наркотиками, отправится в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске осудили рецидивиста, которого не раз ловили за рулем в состоянии опьянения. Все началось с того, что в феврале текущего года сотрудники ДПС остановили машину, водитель которой странно себя вел.

- Позже было установлено, что мужчина находился под действием наркотиков. Кроме того, ранее он уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В итоге на злоумышленника завели уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Суд назначил ему наказание в виде десяти месяцев лишения свободы в колонии строго режима. Также преступника лишили водительских прав на 2 года и 6 месяцев.