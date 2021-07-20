В Ноябрьске сняли с поезда вахтовика с наркотиками

Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО

Транспортная полиция Ноябрьска задержала мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Им оказался 40-летний житель Богдановича Свердловской области.

- Мужчина ехал в 27-ом вагоне поезда «Уфа - Новый Уренгой» на работу вахтовым методом. Когда поезд прибыл на станцию Ноябрьск, его встретили сотрудники транспортной полиции, - рассказали в пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

В ходе досмотра полицейские нашли в кармане джинсов мужчины бумажный сверток с растительным веществом зеленого цвета. Согласно заключению экспертов, внутри лежала «марихуана» массой 1,7 грамма.

Оказалось, что перед поездкой мужчина употребил вещество, а остатки взял с собой на вахту. Проверка показала, что ранее он уже попадал в поле зрения полицейских и был судим за незаконный оборот наркотиков.

В настоящее время злоумышленник привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (незаконный оборот наркотических средств).