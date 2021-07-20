В Красноселькупе проверяют предрасположенность детей к видам спорта

Фото: личная страница Юрия Фишера в соцсети

В Красноселькупе проверяют предрасположенность детей к определенным видам спорта. Это позволит выявить сильные стороны ребенка и поможет родителям определиться, в какую секцию отдать сына или дочь.

- Для этого в район приехал специалист с оборудованием, который поможет определить предрасположенности ребят к тому или иному виду спорта, - сообщил глава района Юрий Фишер.

Напоминаем, что на Ямале данная практика действует с февраля этого года. Комплекты приборов есть в Надыме, Новом Уренгое и Ноябрьске, а специалисты прошли обучение и выезжают в другие населенные пункты по заявкам.

В Красноселькупе тестирование будет проводиться до пятницы, принять участие могут дети с 5,5 до 12,5 лет.

Заявки принимаются по телефонам: 8(908)8619012 и 8(952)6727984.