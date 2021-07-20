Погода на Ямале на 20 июля: до +26 градусов

Погода на Ямале на 20 июля

Во вторник, 20 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде малооблачно, вечером - дождь. Днем +26, ночью +17. Ветер 8-13 м/с.

Ноябрьск: малооблачно, утром - дождь. Днем +22, ночью +14. Ветер 2-6 м/с.

Надым: малооблачно. Днем +23, ночью +17. Ветер 3-6 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем +22, ночью +14. Ветер 2-6 м/с.

Губкинский: переменная облачность, утром - дождь. Днем +20, ночью +13. Ветер 2-7 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность и небольшой дождь. Днем +19, ночью +11. Ветер 2-5 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем +26, ночью +16. Ветер 8-13 м/с.

Муравленко: малооблачно. Днем +22, ночью +15. Ветер 2-5 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.